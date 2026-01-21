鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-21 11:40

花旗最新警告，日本國債 (JGB) 波動率急升恐波及全球債市，尤其可能推升美債波動，建議投資人縮減整體投資組合規模。

日債風暴引發蝴蝶效應！花旗預警：恐觸發1300億美元美債拋售（圖：Shutterstock）

花旗亞洲交易策略主管 Mohammed Apabhai 在周二 (20 日) 出具的最新研究報告中指出，風險平價基金可能需要出售多達其當前風險部位三分之一的資產，光是在美國就可能引發高達 1300 億美元的債券拋售。

‌



日相高市早苗提出削減食品稅等選舉承諾，引發日本長天期國債賣壓，30 年與 40 年期國債殖利率周二飆升逾 25 個基點，創下歷史新高。

隨著日本將在 2 月 8 日提前大選，市場憂心政策不確定性將加劇債市波動，日債流動性指標攀升至歷史新高，顯現「買方罷工」的窘境。

Apabhai 也指出，南韓國債同樣容易受到日債波動衝擊，外資自 2024 年 7 月以來持有韓債虧損逾 10%，恐觸發停損賣壓，英國公債亦可能受牽連。自日本央行 (BOJ) 取消殖利率曲線控制並減少購債後，日本債市波動自去年起上升，對全球形成外溢效應。

全球投資人日益看空日本國債，財政壓力與利率走升使得「做空日債」交易再度活躍，周二賣壓加重日本人人壽保險公司壓力，業者坦言即便利率有吸引力，也難安心重返市場。

彭博資訊策略師 Ven Ram 說：「市場向日本決策官員傳達的訊息是明確無誤的，也就是如果你打算在沒有新收入的情況下滿足大幅增加的支出，那麼就要準備好看到殖利率大幅上漲。考慮到全球『債券義警』目前看來是多麼無情，即使市場因徵收新關稅的前景而引發擔憂，這一前景也不會被淡化。」

道富投資管理公司資深固定收益策略師 Masahiko Loo 則說：「這基本上就是日本的『特拉斯時刻』的市場定價。」