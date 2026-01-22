何立峰在達沃斯致辭：堅定維護多邊主義、合作共贏

鉅亨網新聞中心 2026-01-22 08:11

中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰周二（20 日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇 2026 年年會，並發表致辭。

中國國務院副總理何立峰。（圖：香港01）

世界經濟論壇是以研究和探討世界經濟領域存在的問題、促進國際經濟合作與交流為宗旨的非官方國際性機構，被譽為「世界經濟風向標」。前身是 1971 年由施瓦布創建的歐洲管理論壇，1987 年更名為世界經濟論壇。

‌



本屆年會是第 56 屆年會，共匯聚了 130 多個國家近 3,000 位各界代表，共同探討重塑全球局勢重大經濟、地緣政治和技術議題。

每屆年會都會有不同的主題。2024 年和 2025 年年會的主題分別是「重建信任」和「智慧時代的合作」，今年年會主題聚焦的是「對話精神」。

在此次論壇上，何立峰提出四點看法：

一要堅定支持自由貿易，攜手推動普惠包容的經濟全球化。

二要堅定維護多邊主義，推動完善更加公正合理的國際經貿秩序。

三要堅持合作共贏，致力共同做大合作蛋糕，合力破解發展難題。

四要堅持相互尊重、平等協商，善用對話妥善管控分歧、解決問題。