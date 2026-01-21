鉅亨網編輯林羿君 2026-01-21 09:19

谷歌 (GOOGL-US)DeepMind 執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，中國的人工智慧公司尚未能在技術最前沿之外實現創新，整體仍落後西方領先實驗室約 6 個月。

哈薩比斯在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）接受專訪時指出，，外界對 DeepSeek 一年前推出的 R1 模型的反應是「嚴重過度解讀」。他表示：「他們非常擅長追趕技術前沿，而且這方面的能力正持續提升，但我認為他們至今仍未證明自己能在前沿之外進行創新。」

總部位於杭州的 DeepSeek 在發表 R1 推理模型時曾震驚業界，主因在於其開發成本僅為矽谷競爭對手的一小部分。

由於美國限制中國取得開發與運行 AI 所需的最先進半導體，中國 AI 公司面臨相當嚴峻的限制，迫使研究人員採取較為非傳統的方法與架構。哈薩比斯也坦言，DeepSeek 的模型「令人印象深刻」。

中國 AI 發展的阻礙正迎來轉機。美國總統川普決定放寬對中國出口高階 AI 晶片的禁令，此舉打破了先前旨在防止北京當局及其軍方利用美國技術發展 AI 的政策框架。

對輝達 (NVDA-US) 而言，這是一項重大勝利。該公司先前主張，若持續禁運包括 H200 在內的先進晶片，只會迫使中國加速轉向開發國產替代方案。

儘管基於國家安全考量，最頂尖的 AI 處理器出口仍受限，但川普政府的放寬措施已引發爭議。Google DeepMind 的競爭對手、Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）週二於達沃斯論壇語出驚人，直指將輝達晶片銷往中國，其行為無異於「向北韓出售核武」。

與此同時，中國 AI 企業正加速佈局。新創公司 MiniMax 與智譜（Zhipu）本月已雙雙於香港交易所掛牌上市，展現出強勁的成長動能。

谷歌追趕 OpenAI 展成效 Gemini 結合生態系力求突破

在錯失 AI 首波熱潮後，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 正奮力追趕。去年 12 月 Google 發表新一代 AI 模型，在多項基準測試中超越了 OpenAI 的頂尖軟體，迫使 OpenAI 執行長奧特曼（內部宣告進入「紅色警報」狀態。

DeepMind 目前正致力於開發 Google 的 Gemini AI 助理，預計將串聯 Gmail、搜尋、YouTube 與相簿等庞大數據生態系，打造更具個人化的產品。

DeepMind 也投入機器人領域的研發，這被視為 AI 的下一個發展階段，其挑戰在於必須與物理世界進行更複雜的互動。哈薩比斯表示，他預期實體智慧很快將迎來關鍵性的突破時刻。