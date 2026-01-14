鉅亨網新聞中心 2026-01-14 16:00

《金融時報》報導，微軟 (MSFT-US) 總裁史密斯（Brad Smith）警告，中國 AI 新創公司 DeepSeek 憑藉其開源模式與低成本優勢，正迅速滲透非洲及受美方限制的地區，這不僅威脅美國企業的市場佔有率，更可能引發全球「人工智慧鴻溝」。

微軟研究報告顯示，中國 DeepSeek 公司發布的 R1 大型語言模型，因其「易於獲取」且「訓練與營運成本低廉」，已在全球南方國家（Global South）加速普及。

‌



相較於 OpenAI、Google(GOOGL-US) 及 Anthropic 等美國科技集團傾向對核心技術保持嚴格控制並採取訂閱制，中國公司推行的「開源」模式讓開發者能免費使用與修改，從而迅速搶占全球市場。

史密斯對此表示：「中國現在擁有的開源模式極具競爭力。在政府補貼的支持下，他們能以極低價格擊敗美國公司，這與一年前的情況截然不同。」

根據微軟的最新產品數據統計，DeepSeek 在非洲市場的擴張勢頭尤為強勁，目前在埃塞俄比亞與津巴布韋分別奪下 18% 及 17% 的市場佔有率。

而在美國科技產品受限或制裁的地區，DeepSeek 的領先優勢更趨顯著，其在白俄羅斯的市佔率高達 56%，古巴佔 49%，俄羅斯亦佔有 43% 的市場，反映出中國 AI 技術在特定地緣政治環境下的驚人滲透力。

加納智庫專家指出，非洲市場對價格極度敏感，在負擔不起昂貴方案的情況下，用戶往往只能選擇 Meta 的 Llama 或來自中國的開源替代方案。

史密斯強調，全球南北方的人工智慧應用差距正在擴大，截至 2025 年第四季度，北方發達國家的人工智慧使用率達 25%，而南方國家僅為 14%。這種差距若不解決，將加劇南北經濟不平等。

此外，微軟也對「價值觀」失守表示擔憂。史密斯警告，若西方政府忽視非洲等人口快速成長地區的 AI 普及，當地可能會出現與西方價值觀不符的技術系統。

呼籲政府與金融機構介入

面對補貼競爭，史密斯認為僅靠私人資本已不足以支撐，必須由國際開發銀行或貸款機構投入更多資金，協助新興市場建設資料中心、降低電力成本並提供技術培訓。他表示：「雖然美國公司擁有更好的晶片，但在終端價格競爭上仍需尋求突破。」