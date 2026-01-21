鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-21 11:20

據《Investing.com》報導，華爾街投行 Jefferies 依據最新一份針對美國資訊長 (CIO) 的自家調查指出，在 AI 驅動的雲端需求持續成長下，美股七巨頭 (Magnificent 7) 中有兩家公司將是最明確的受惠者。

該調查顯示，雲端支出成長動能可望延續至 2026 年，並再次強化超大型雲端服務商 (hyperscalers) 仍是企業導入 AI 的最大贏家這項觀點。

Jefferies 表示，受訪 CIO 預期雲端支出在 2025 年與 2026 年皆將成長約 10%，其中 85% 受訪者預估明年預算將進一步提高。

該公司指出，企業工作負載持續穩定移向雲端，為 AI 相關支出提供長期且穩固的支撐背景。約 83% 的 CIO 預期，到 2027 年底，超過一半的工作負載將部署在雲端，高於目前的 68%。

值得注意的是，有 40% 受訪者預期雲端滲透率將超過 80%，明顯高於目前的 23%。Jefferies 認為，這反映企業正持續進行 IT 現代化，為 AI 時代的工作負載重新打造基礎架構。

針對微軟，Jefferies 分析師指出，Azure 在使用率與支出意向上皆居於領先地位。調查顯示，45% 受訪者將 Azure 視為主要雲端供應商，領先亞馬遜 AWS(Amazon Web Services) 的 38%。同時，有 60% 的 CIO 預期，未來 24 個月 Azure 支出將持續增加。

由分析師 Brent Thill 領軍團隊指出，「這些調查結果很可能意味著 Azure 的強勢表現仍將延續，其動能來自 Azure 在 AI 領域的持續領先地位，並受到分析型資料庫、AI 與機器學習工作負載需求強勁的支撐。」

Google 母公司 Alphabet 也被列為首選股之一。分析師指出，其雲端業務 Google Cloud Platform(GCP) 的成長動能正持續加速。

儘管 GCP 規模仍小於 Azure 與 AWS，但 CIO 們對其 AI 能力的信心明顯提升，調查顯示其淨支出意向為 52%，且 56% 受訪者預期未來 GCP 支出將增加。