根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.39元上修至3.42元，其中最高估值4.1元，最低估值3.08元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.1(4.1)
|14.79
|23.61
|最低值
|3.08(3.08)
|6.09
|8.93
|平均值
|3.47(3.42)
|9.57
|14.22
|中位數
|3.42(3.39)
|9.26
|13.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132,780,000
|172,860,000
|210,725,470
|最低值
|130,302,510
|141,430,870
|149,447,650
|平均值
|131,484,210
|159,959,040
|188,899,010
|中位數
|131,241,140
|162,371,000
|191,471,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|13,222,256
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
