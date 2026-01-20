鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 在 2025 年 12 月營收以 118.22 億元改寫 37 個月來新高同時，在載板需求大增推動平均單價上揚同時，今 (20) 日盤中以 318 元改寫歷史新天價，欣興並公布最新獲利資訊，2025 年 12 月稅後純益 11.85 億元，年增 2770%，單月每股純益達 0.78 元。
在 IC 載板走向高層數、大尺寸之下，對欣興營運相對有利，欣興 ABF 載板在 ASIC 伺服器中有高市占率，且 2026 年 ASIC 訂單有望倍增，推升欣興股價今以 297 元開出後一路震盪走高，盤中並以 318 元創新天價，單日成交並高達 11.6 萬張，終場股價收在 308 元，較昨日上漲 7 元。
欣興 2025 年第三季營收 339.94 億元，毛利率 13.38%，季增 0.3 個百分點，年減 2.2 個百分點，第三季稅後純益爲 21.94 億元，賺贏上半年總和，季增 73.12 倍，年增 1.2 倍，每股純益爲 1.44 元。
欣興 20251-3 季營收爲 965.5 億元，毛利率爲 13.28%，年減 1.74 個百分點，稅後賺 31.39 億元，年減 37.55%，每股純益爲 2.06 元。
由於 AI 伺服器、網通與高階記憶體模組需求強，法人預估欣興在 2026 年營收在 AI 相關產品推升下，將持續成長。
