根據FactSet最新調查，共17位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.27元上修至6.32元，其中最高估值7.87元，最低估值5.92元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.87(7.87)
|15.03
|20.81
|17.35
|最低值
|5.92(5.92)
|6.94
|9.68
|17.35
|平均值
|6.41(6.38)
|9.55
|15.36
|17.35
|中位數
|6.32(6.27)
|9.37
|15.33
|17.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20,084,360
|26,242,240
|32,297,540
|27,734,310
|最低值
|18,258,000
|19,904,500
|23,111,930
|27,734,310
|平均值
|18,543,600
|21,428,940
|26,601,430
|27,734,310
|中位數
|18,388,500
|21,038,000
|25,599,500
|27,734,310
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2,286,178
|746,004
|6,038,731
|5,733,776
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,454,847
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
