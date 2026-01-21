鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-21 07:00

美國總統川普在當地時間周二 (20 日) 啟程前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇 (WEF)，不同於以往的是，他此行展現出對干預全球事務前所未有的信心，甚至準備隨時「霸凌」或斥責任何阻礙他的人。

最新跡象顯示，川普已不滿足於主導美國國內新聞，目標直指主導世界。抵達前，川普便向全球拋出震撼彈，威脅若無法達成協議將要求格陵蘭「交還」該島，並對丹麥及另外 7 個派遣部隊赴格陵蘭的北約盟友加徵關稅。

更令盟友不安的是，他打算] 在達沃斯宣布擴大「和平委員會」職權至全球。

一名美國高官表示，川普目光遍及世界，雖秉持「美國優先」，但美國仍是領導者，和平委員會的設計賦予川普唯一否決權，被外界視為跟聯合國安理會對著幹。

顧問透露，迅速抓獲委內瑞拉總統馬杜洛讓川普更敢於全球投射權力，其社群媒體攻勢同樣猛烈，發布聲稱擁有格陵蘭和加拿大的表情包，甚至公開法國總統馬克宏、北約秘書長呂特的私人簡訊。

在先前給挪威首相的簡訊中，他直言因未獲諾貝爾獎後將不再主要關注和平，令挪威官員「非常驚訝」。

原本聚焦烏克蘭重建的達沃斯議程被迫調整，各國領袖緊急重寫論點應對格陵蘭危機，原定「繁榮計畫」簽署儀式已經取消。

同時，川普中東問題特使維特科夫、庫許納計畫會見俄羅斯特使討論烏克蘭問題，俄國讚賞此舉並稱川普已經邀請普丁加入和平委員會，歐洲盟友則疑慮重重，法國則明確回覆現階段不加入，總統馬克宏甚至在私底下質問川普「為何在格陵蘭搞事」。

針對全球菁英，川普放出「羞辱預告」，尖銳評價馬克宏「沒人想要」，威脅對法國葡萄酒徵 200% 關稅，並在 Truth Social 發佈在格陵蘭插美國國旗照片，堅稱「已無回頭路」。

一名美國高官預測，達沃斯菁英應該做好周三 (21 日) 被當面羞辱的準備，「就像他在聯合國批評「你們收費高、佔地大、不干活」，他可能對達沃斯人說類似的話”。