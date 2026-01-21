鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-21 15:10

投資人正關注北約內部的緊張情勢，擔心這個二戰後建立、橫跨歐洲與北美的防禦聯盟，在最壞情境下可能面臨瓦解風險。歐洲在 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後，因憂慮東部邊境安全而試圖增加軍事防務支出，本月已派遣部隊前往格陵蘭，現在則面臨川普關稅威脅帶來的潛在經濟壓力。

Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 周二表示，如果美歐關係破裂，美元仍將是全球準備貨幣，儘管波動性比現在高出許多。

Saglimbene 指出，像德國這類以出口為導向的歐洲國家，承受的風險可能高於美國。德國是歐洲最大的經濟體。

衡量美元兌主要貨幣表現的 ICE 美元指數 (DXY) 周二下跌 0.8%，過去 12 個月的跌幅擴大至接近 10%。美國股市與債市周二也同步大跌。

在此同時，歐元兌美元上漲 0.7%，寫下自 9 月 16 日以來最大單日漲幅。

Saglimbene 表示，市場的即時反應，不會永遠符合較長期的正確反應。他的基本情境仍是美國與歐洲將找到某種共同立場，讓美國能在格陵蘭運作，同時滿足其安全需求。

他們表示，雖然圍繞格陵蘭的衝突升高、關稅不斷加碼，可能讓美元面臨壓力，但更大風險來自「仍然偏低的避險比率」，而非美國資產的大規模撤離。

他們寫道，如果格陵蘭情勢失控，對歐洲的挑戰可能遠比去年川普 4 月的「解放日」全球關稅更為嚴峻。

他們也認為，歐洲投資人在過去 15 年累積的大量美國資產，未必是美元的「阿基里斯腱」。

他們寫道，過去 15 年美國資產比重偏高，根本原因在於美國的經濟表現與資產報酬優於他國。因此無論政治考量為何，只要美國有能力持續創造這樣的報酬，撤資的門檻自然被拉高。

另一種觀點：資本武器化

德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos 周日表示，對於川普試圖收購格陵蘭、並對歐洲祭出貿易威脅，他並不完全認為歐元受到衝擊會如外界普遍預期般負面。

原因在於，歐洲不僅擁有格陵蘭，也持有大量美國公債——歐洲是美國最大的放款人，歐洲國家持有約 8 兆美元的美國債券與股票，幾乎是世界其他地區總和的兩倍。

美股三大指數周二重挫，跌幅介於 1.8%-2.4% 之間，追蹤歐元區股市的 iShares MSCI 歐元區 ETF 也下挫 1.7%。

川普上周末貼文表示，自 2 月 1 日起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭加徵關稅，6 月再提高到 25%。但周二午夜過後不久，他卻在 Truth Social 上表示，與北約秘書長 Mark Rutte 就格陵蘭有過良好的通話，並同意在瑞士達沃斯召開各方會議。