據《Yahoo Finance》報導，當美國總統川普對華爾街開砲時，撐過波動才是生存的最佳策略。Sevens Report Research 總裁兼創辦人 Tom Essaye 表示，「川普不會有意把市場或經濟搞到崩盤，至少我們希望不會。」

這種帶著不安的樂觀情緒已成為 2026 年交易策略的基石，意味著儘管政府的新聞標題看起來「混亂」，最終目標仍是推動標普 500 指數創下新高。

對投資人而言，這也鞏固了一套被稱作 TACO 理論的策略——此為「Trump Always Chickens Out(川普總是臨陣退縮)」的縮寫。

這個名詞由金融記者 Robert Armstrong 提出，意指總統常以極端威脅作為談判籌碼，但從過往經驗來看，一旦這些威脅開始危及股市或整體經濟，他往往會眨眼退讓，或選擇收手。

這個模式在去年 4 月的「解放日 (Liberation Day)」關稅事件中被充分驗證。當時一連串突如其來的政策轉向引發市場重挫，但痛苦並未持續太久。

把那場血洗視為買點的交易員，在政府最終轉彎後獲得回報。對投資期限較長的投資人來說，那次「跌勢」反而是一份禮物。

Essaye 認為，這套理論已成為川普本屆任期的關鍵特色。政府年初將焦點放在委內瑞拉，接著把矛頭指向信用卡公司的利率問題、醫療保健業者的保險費用，甚至連聯準會 (Fed) 也成為目標。

川普清單上還有另一個焦點：格陵蘭。他威脅對歐洲商品課徵 10% 關稅，若在 6 月前無法達成購買該地的協議，關稅甚至可能提高到 25%。

Essaye 指出，「這麼多戰線同時開打，將考驗 TACO 理論是否站得住腳。」

香檳與葡萄酒也可能成為川普施壓的對象。在法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 拒絕美國主導的「和平理事會 (Board of Peace)」倡議後，市場開始流傳可能祭出高達 200% 關稅的威脅。

這依然是熟悉的劇本：拋出一個誇張、吸睛的數字，意圖震懾盟友就範。預測市場 Polymarket 目前估計，這類關稅在 2 月前真正上路的機率約為 18%。

儘管雜音不斷，支撐股市上漲的「四大支柱」——企業獲利成長、財政刺激、聯準會支持及 AI 熱潮——大致仍完好。Essaye 指出，對於沒有避險部位的投資人來說，現在的保護成本「相對便宜」，或許有其必要性，但「逢低買進」的心態暫時還不該放棄。

他表示，「投資中最重要的一件事，就是能排除新聞標題的雜訊，專注在長期趨勢上。」他以金融股與醫療保健股為例，認為這些族群是目前最好的交易之一，因其常常因為一則社群媒體貼文就下跌 3% 到 5%，但被威脅的監管措施往往未實現。

Essaye 表示，投資人應該聚焦在企業獲利、潛在的經濟成長，以及聯準會在上半年降息的可能性，更別忘了「AI 熱情依然火熱」。