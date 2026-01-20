鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-20 18:31

賴清德今 (20) 日接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」時表示，上周五 (16 日) 台美關稅談判底定，銷往美國關稅降為 15% 且不疊加，提供業界有力的支持。賴清德也提到，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，在機器人產業大聯盟已成立下，期待工具機暨零組件產業能積極加入，與國家發展方向相互對接。

賴清德致詞時表示，他感謝公會擔任政府與產業的橋梁，協助政府落實各項政策，讓政府施政更貼進民意，也更符合業界需求。工具機業不僅台灣串起許多產業，更是製造業關鍵，近年來工具機業面對地緣政治變化、產業鏈重組以及新的貿易競爭，給業界帶來相當大的挑戰，產業始終堅守崗位、展現高度韌性與實力，持續讓台灣工具機在國際市場上維持關鍵地位，令人欽佩與感謝。

針對關稅議題，賴清德指出，上周在政府跨部會的努力，由行政院領軍的行政院團隊及副院長鄭麗君所帶領的談判團隊，已與美國完成關稅談判，對工具機與零組件產業部分亦已達成對等關稅協議，對美關稅從 32% 降至 20%，現在確定為 15%，提供業界有力的支持，希望能在既有基礎上持續攜手前進，讓產業更加蓬勃發展。

賴清德進一步指出，除對等關稅議題告一段落外，政府也將持續推動相關措施，已編列的 930 億元特別預算，是因應美方提出對等關稅後，由卓榮泰院長帶領團隊、聽取業界意見後提出，涵蓋人才培育、金融支持、安定就業及拓展國際市場等四大面向，協助產業發展，未來產業如有需求，仍可依既有機制提出申請，政府將持續與產業站在一起。

賴清德提到，近年政府每年編列逾百億元，協助中小微企業推動數位與淨零轉型，針對數位轉型，行政院近期提出「AI 新十大建設」，其中一項重點就是協助中小微企業導入人工智慧，提升產業競爭力，也期待工具機公會未來能與國家政策接軌。