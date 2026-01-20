鉅亨網新聞中心 2026-01-20 20:10

美國總統川普近期重申併購格陵蘭島的意圖，這項大膽的領土擴張計畫不僅引發了歐美盟友間的嚴重裂痕，更讓俄羅斯在旁「幸災樂禍」，視之為西方聯盟瓦解的預兆。

克里姆林宮表示，如果川普控制了格陵蘭島——丹麥的自治領土，他將名垂青史。俄羅斯總統普丁的特使 Kirill Dmitriev 稱讚這是「跨大西洋聯盟的崩潰」。前總統 Dmitry Medvedev 戲稱，歐洲會因此變得更窮。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 周一 (19 日) 表示，「一些國際專家認為，如果川普能夠解決格陵蘭島併入美國的問題，他必將名垂青史。不僅在美國歷史上，而且在世界歷史上也是如此。」「很難不同意這些專家的觀點。」

Medvedev 嘲諷，川普的計畫是將「讓美國再次偉大」(MAGA)= 丹麥再次變小 (MDSA)= 讓歐洲再次貧窮 (MEPA)。

Medvedev 正在參與與美國就烏克蘭戰爭進行的談判，他也樂得嘲諷歐洲領導人，稱達沃斯有件真正值得討論的事，就是跨大西洋聯盟的崩潰。

川普聲稱，面對俄羅斯與中國驅逐艦及潛艦在北極海域的頻繁活動，美國控制格陵蘭對於國家安全至關重要。他甚至將此併購計畫比作歷史性的「世紀交易」，指出若能成功，美國領土將超越加拿大，成為全球面積第二大的國家，其歷史意義足以與林肯廢除奴隸制度或拿破崙戰爭的領土征服相提並論。

然而，這項計畫遭到了丹麥與歐洲領導人的強烈反對，丹麥總理直言「格陵蘭不賣」，且拒絕接受敲詐。川普則威脅，若歐洲國家繼續阻撓，將對其商品徵收高額關稅，這使大西洋兩岸關係陷入前所未有的緊張。