經濟部今 (20) 日公布 114 年 12 月外銷訂單統計，單月訂單金額達 762 億美元，較上月增加 4.4%，與上年同月相比則大幅成長 43.8% 。受惠於人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，客戶備貨動能積極，帶動 12 月外銷訂單金額創下歷史單月新高 。累計 114 年全年外銷訂單總額達 7437.3 億美元，較上年增加 1533.4 億美元，年增率達 26.0%，全年接單規模亦同步改寫歷史新紀錄 。

觀察主要接單貨品，資訊通信產品與電子產品為支撐成長的兩大支柱。資訊通信產品 12 月接單 286.8 億美元，年增 88.1%，主因 AI 應用及伺服器需求激勵；電子產品 12 月接單 278.7 億美元，年增 39.9%，則受惠於 IC 製造及記憶體等新興應用需求熱絡 。

展望未來，經濟部統計處指出，儘管地緣政治及貿易政策仍存在不確定性，但各國積極投資 AI 基礎建設，對於台灣半導體先進製程與伺服器供應鏈的需求不墜，有助於維繫外銷成長動能 。不過，根據受查廠商對 115 年 1 月的接單看法，按接單金額計算之動向指數為 46.5，預期 1 月整體外銷訂單金額將較 114 年 12 月有所減少 。