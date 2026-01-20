川普邀請「入會」 法國總統馬克宏拒絕了
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國政府日前宣布成立監督加薩地帶戰後過渡治理的「和平委員會」，並邀請多國加入。據《Politico》報導，因擔憂「和平委員會」意圖取代聯合國，法國總統馬克宏已拒絕美國總統川普邀請法國加入的提議。
馬克宏辦公室周一（19 日）在聲明中表示，法方拒絕加入「和平委員會」，是出於擔憂由川普擔任主席的「和平委員會」將擁有超出加薩地帶過渡治理範圍的廣泛權力，破壞聯合國框架。
法國外交部長巴羅周一在法國首都巴黎發表演講時說，「和平委員會」章程中關於在「加薩和其他地區」的職權範圍，以及賦予主席的「極其廣泛權力」令人擔憂。
巴羅表示，川普作為委員會主席，將有權批准成員參與、選擇繼任者和否決多數成員作出的決定，「這與聯合國憲章相去甚遠」。
據多家媒體報導，川普政府去年斡旋加薩地帶停火時宣布的「和平委員會」，並非侷限於監管加薩，實際上有意就調停國際衝突獲得更大授權，可能意圖挑戰聯合國的地位。
根據美國白宮去年 9 月發布的加薩停火與戰後安排「20 點計畫」，「和平委員會」將監督加薩地帶戰後過渡治理，川普擔任「和平委員會」主席。川普在本月 15 日宣布，已組建「和平委員會」。
然而，《以色列時報》18 日公布的「和平委員會」擬議章程草案全文未提及加薩地帶，反而稱「可持續和平需要實際判斷、常識性解決方案，以及有勇氣背棄已失敗太多次的方法與機構」。這讓一些媒體擔心川普可能試圖建立一個由美國主導、替代聯合國或與聯合國競爭的國際機構。
