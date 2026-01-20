鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-20 10:01

由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者的「台北市南港區玉成段一小段 430 地號等 66 筆土地公辦都市更新案」(御成苑)，逾 1000 坪基地，公開徵求出資者招商案，於今 (20) 日正式公告招商。

台北市住都中心指出，此一公辦都更案，於南港產業生活特定專用區 (編號 2-25 單元)，更新範圍位於南港路三段 50 巷以東、松河街以南、成功路一段以西、南港路三段以北所圍的部分街廓，基地面積達 3,496 平方公尺（約 1,057.54 坪），位處昆陽生活圈核心地段，距離昆陽捷運站僅 5 分鐘步行距離，也鄰近南港車站生活圈。基地鄰近玉成國小與南港高中等優質學區，教育資源豐沛，為具高度便捷性與發展潛力地段。

‌



台北市住都中心指出，此一公辦都更案本案更新前共有 130 戶，建築物屋齡介於 44-55 年，現況聚落老舊密集，住工混合情形複雜，全區土地均屬私有產權。住戶於 2023 年 7 月自行提送逾 75％意願申請「臺北市公辦都市更新 7599 專案計畫」，同年 10 月辦理先期規劃說明會並收取第二階段意願，該階段意願比率達 90%。2024 年 9 月台北住都中心辦理第三階段模擬選配，登記比率達 94.62%；歷經三次意願調查，各階段意願比率均達門檻，充分展現住戶對公辦都市更新的高度共識與支持。