鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-19 09:25

人口流動一向被視為房市發展的先行指標，依內政部戶政司最新資料顯示，2025 年全台淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以 7,996 人居冠，從縣市分布來看，前 10 名行政區中，新北市、桃園市與台中市包辦所有名額。

其中，新北市一口氣拿下淡水區、汐止區、林口區、土城區四席，桃園市則由中壢區、龜山區、桃園區進榜，台中市則以北屯、梧棲、太平等區表現亮眼。

不過，值得關注的是，儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，全台前 10 大人口遷移熱區中有 70% 區域房價呈現微幅修正。依實價登錄資料顯示，以上區域中僅有淡水區、汐止區及梧棲區的平均房價仍維持小幅上揚走勢，年漲幅約落在 2.1-4.5% 之間，其餘 7 個行政區則出現 1.3%-10.5% 不等的跌幅。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年人口淨遷徙熱區多集中在「房價仍具可負擔性，且具備軌道建設或重大開發題材」的行政區。以淨遷入人口數最多的淡水來看，目前淡水的房價仍普遍落在 3 字頭上下，相較於台北市動輒 7-8 字頭、甚至破百萬的單價，價格優勢顯著，而且在淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路的建設規劃下，淡水的交通壅塞問題將得到改善，近年磁吸了不少有預算考量的「脫北族」入住。展望未來，隨著北投士林科學園區及輝達的發展布局，淡水亦有望承接科技新貴與相關從業人員的外溢居住需求，後市發展相當值得期待。

而在本次統計中，台中市太平區房價跌幅達 10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。對此，中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示，太平區受惠於 74 號快速道路、新光重劃區、捷運藍線延伸等利多題材的加持，過去幾年吸引了大量建商進駐推案，帶動了一波強勁的補漲行情。

但是，近一年伴隨全台房市降溫，市場交易量大幅萎縮，買方不再追高，賣方價格也逐漸回歸理性，因此導致平均房價出現回落。不過，林可晴也強調，太平區擁有成熟的生活機能與產業園區就業人口的支撐，此次房價下修可視為「漲多後的合理調整」，對於自住客而言，在市場熱度冷卻時，反而更有機會尋找到適合自己的物件，亦不失為進場議價的好時機。