鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-19 12:37

近年建商購地不易，轉向買下摩鐵。實價揭露，桃園市八德區東勇街的松雨汽車旅館，在 2025 年以約 10.9 億元成交，由建設公司買下，該旅館屋齡 25 年，包含 50 間套房，建坪超過 1100 坪，不過真正吸引買方的是，這筆交易地坪高達 1208 坪，基地夠大，有利開發推案。

台灣房屋八德東勇直營店店長王群政分析，東勇重劃區屬於八德大湳生活圈 ，是現階段八德區房市主力開發區段，近桃園捷運綠線興建中的大湳站、小大湳站，未來將串聯桃園市中心與八德，使通勤與生活機能更緊密，結合大勇市地重劃住宅區、產業專用區的開發捷運綠線延伸至桃園後站串連，東勇商圈近年房市供需頗穩健。目前東勇街與大湳重劃區一帶預售新案平均約 45 萬元左右，新成屋大樓產品單價約落在約 38–42 萬元之間。

‌



台灣房屋集團趨勢中心指出，2025 年的旅館類交易，包括新北市三重區三和路二段的「勝利園大旅社」，地坪約 18.55 坪，2025 年 4 月成交總價約 4200 萬元；新竹縣竹北市「高賓旅社」，地坪近 70 坪，去年 3 月以約 9100 萬元成交；台南市安平區「愛丁堡汽車旅館」，地坪約 418 坪，交易總價逾 2.4 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建商購買老旅館三大優勢，一、「產權單純」多數旅館產權單一，比起將老住宅逐戶整合推動危老或都更，這類透天或整棟型態的建地，一次買入相當的地坪規模，更具推案效率。二、「機能優勢」老舊旅館周邊商業機能佳，汽車旅館則多具交通便利性，因此不動產價值高，不管是商辦，或其他複合式開發案，都具備一定機能優勢。

同時，在「貸款彈性」上 由於近年土建融貸款嚴謹，純土地融資又有限期 18 個月開發的壓力，而這類有地上建物的不動產交易，若能以建融貸款，在資金運用上較具彈性。