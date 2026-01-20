‌



卓榮泰指出，為了提升傳達效果，蕭美琴提議以「Golden Plan」為名，並採用金色的視覺設計，強化象徵意義。在實際談判場合，該計畫被放置於最醒目位置，確保美方決策高層能迅速掌握重點。

在計畫逐步展開後，談判團隊進一步提出「台灣模式」概念。卓榮泰強調，「台灣模式」的核心架構為「企業自主投資」結合「政府信用保證」，由產業依全球布局自主規劃 2500 億美元投資，政府則運用信用保證機制支持金融機構提供上限 2500 億美元的授信額度。此模式展現了市場機制與政策工具並行的彈性，與其他國家由政府直接出資的模式截然不同。