鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰今（20）日主持「台美關稅談判說明記者會」，向國人說明，正式宣布台美經貿談判取得里程碑式進展。卓揆強調，台灣已成功爭取到與歐盟、日、韓同等的最惠國待遇，將對等關稅降至 15% 且不疊加。他特別揭密，此次談判能突破重圍，關鍵在於由副總統蕭美琴構思並推動的「黃金計畫」（Golden Plan），讓美方深刻感受台灣的合作誠意與執行力。
卓榮泰說明，為因應美國對等關稅政策帶來的潛在衝擊，府院體系在談判過程中端出具體且具戰略高度的「黃金計畫」。該計畫是在多次跨部會與談判團隊討論後形成，核心目標在於讓美方政府清楚理解台灣已做好周延準備，並具備可即時落地執行的行動方案。
卓榮泰指出，為了提升傳達效果，蕭美琴提議以「Golden Plan」為名，並採用金色的視覺設計，強化象徵意義。在實際談判場合，該計畫被放置於最醒目位置，確保美方決策高層能迅速掌握重點。
在計畫逐步展開後，談判團隊進一步提出「台灣模式」概念。卓榮泰強調，「台灣模式」的核心架構為「企業自主投資」結合「政府信用保證」，由產業依全球布局自主規劃 2500 億美元投資，政府則運用信用保證機制支持金融機構提供上限 2500 億美元的授信額度。此模式展現了市場機制與政策工具並行的彈性，與其他國家由政府直接出資的模式截然不同。
此次談判成果不僅解決了傳產關稅重擔，更在半導體及衍生品領域取得全球首創的免稅配額保障。政委楊珍妮亦在過程中積極協助美方理解台灣在供應鏈中的戰略價值。卓榮泰表示，這證明台灣是全球高科技布局中不可或缺且最可靠的戰略夥伴，未來政府將在「黃金計畫」的基礎上，全方位守護國家與產業利益。
