鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-19 09:16

行政院副院長鄭麗君於今 (19) 日上午返抵桃園國際機場時感性表示，在這次台美關稅談判過程中，「充分感受到世界看好台灣、需要台灣」 。她強調，這不只是第一線談判人員的努力，而是整個政府團隊，包含總統、副總統、行政院長卓榮泰及國安會與行政院三位秘書長，歷經無數次決策會議、研擬策略，方能達成今日的關鍵成果。她表示，將於明天上午舉行正式的返國說明會，總談判代表楊珍妮向國人詳細報告整個談判過程。

行政院長卓榮泰今日清晨親自率領行政院秘書長張惇涵、發言人及百工百業代表前往接機 。卓榮泰指出，這已是鄭麗君第四次從美國談判歸來，此次實際上獲得了相當實質且有意義的進展 。他重申，談判團隊始終以國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全四大目標為核心，順利完成總統與國人交付的重任 。

鄭麗君在說明談判實質進展時表示，此行在華府進行了總結會議，確認台灣取得對等關稅 15% 且不疊加的貿易逆差國家中最優待遇 。更重要的是，我方成功爭取到未來美國若課徵 232 條款半導體及其衍生品項關稅時，台灣將獲得最惠國待遇，這是全球首例在晶片領域取得此類優惠的國家 。

鄭麗君透露，我方已與美國商務部簽署投資合作意向書（MOU），並預計在數周後與美國貿易代表署（USTR）正式簽署「台美對等貿易協議」 。針對產業布局，台灣半導體與科技企業預計新增加對美至少 2500 億美元的直接投資，政府也將提供相應的 2500 億美元信用保證，採「G+B」模式支持台廠在美形成產業聚落，壯大台灣實力 。