2026-01-16

國發會主委葉俊顯今 (16) 日表示，本次台美經貿談判順利完成，對台灣產業競爭力提升、經濟成長動能穩固與供應鏈韌性強化將產生關鍵性助益。葉俊顯強調，國發會將持續由引資、攬才、擴建設三管齊下，推動包括投資台灣三大方案、國家人才競爭力躍升及六大區域產業生活圈等措施，以協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

在經濟成長方面，除 AI 與半導體將續保出口動能，台灣傳統產業享有最優惠待遇，將與日本、韓國等主要競爭國在美國市場站在相同起跑點，尤其對工具機、手工具等傳統製造業的接單、出口與國內就業均具正面助益，將有利於我國經濟成長動能鞏固。

在供應鏈韌性方面，面對地緣政治風險升高與關稅政策調整所帶來的挑戰，全球供應鏈正逐步進入第二波重組與移轉。未來政府將以台灣模式與美國進行供應鏈合作，企業自主投資 2500 億美元外，並由政府建立信用保證機制，參酌現行方案，提供有意赴美投資且有融資需求之企業獲得金融機構支持。