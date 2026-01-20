勞退新制3大變革：新增30日猶豫期、強化雇主法遵及延長未成年遺屬請求時效

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-20 16:00

勞動部今（20）日舉行例行業務說明會，勞動退休福祉司宣布預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，旨在應對超高齡社會需求，並完善勞工自願提繳機制。此次修法重點包含提供月退休金 30 日內變更權、延長未成年遺屬請求權時效，以及強化雇主與事業單位負責人的連帶清償責任。

勞退修法3大利多：新增30日猶豫期、強化雇主法遵及延長未成年遺屬請求時效。（鉅亨網資料照）

強化自願提繳機制 雇主拒辦將加徵滯納金

‌



根據最新統計，適用勞工退休金新制強制提繳的事業單位約有 60 萬餘家，投保勞工人數約 783 萬餘人，累積擁有個人專戶人數更達 1,310 萬餘人，顯見勞退制度已成為台灣勞工老年經濟安全的核心。

勞動部表示，現行實務發現少部分雇主因行政作業考量，拒絕為勞工辦理自願提繳申報。為保障勞工權益，此次修正草案明定，雇主不得拒絕勞工自願提繳退休金，且必須代為收繳。若雇主拒不履行，勞工可直接向勞保局申請，由勞保局開單要求雇主繳納；逾期未繳者，將依應繳金額每日加徵 3% 滯納金，最高加徵至 1 倍為止。

增設 30 日猶豫期 領取方式可彈性調整

在提升領取權利方面，考量勞退新制施行至今約 20 年，部分勞工專戶累積金額尚不足以支應理想的按月領取需求，或因申請時不諳規定導致誤選領取方式。勞動部特別增訂「猶豫期」條款，未來請領月退休金的勞工，可在首次撥付入帳之日起 30 日內，擁有一次更改為「一次退休金」的機會，讓資金運用更具靈活性。

此外，針對勞工過世後遺屬請領退休金的權利，修法也展現人道關懷。若遺屬為未成年人，現行 10 年請領時效往往在遺屬成年知悉權利前便已屆滿。新制明定，未成年遺屬或指定請領人的請求權時效，將改自成年之日起算。同時，為確保遺屬基本生活，修法亦將遺屬請領權益納入不得讓與、抵銷或扣押的保障範圍。

嚴格規範負責人責任 欠繳退休金將無所遁形

為落實雇主法遵義務，勞動部此次參考勞工保險、全民健康保險法規，明定事業單位若有欠繳退休金之情事，即便變更負責人，欠繳期間的新、舊負責人均須承擔連帶清償責任。此舉將有效防止透過變更負責人規避繳納責任，確保勞工退休專戶領得到錢。