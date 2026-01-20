鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-20 04:40

聯合國專門機構國際勞工組織（International Labour Organization）近日發布最新《2026 年就業與社會趨勢》（The Employment and Social Trends 2026）報告。

2026全球失業人數預估近1.9億！聯合國新報告：青年、女性就業困境與AI風險升溫。（圖：Shutterstock）

報告指出，儘管全球失業率整體維持穩定，但實現「體面勞動」的進展已明顯停滯，就業結構性問題持續存在，青年與女性面臨的挑戰尤為嚴峻。

國際勞工組織同時警告，人工智慧（AI）快速發展以及全球貿易政策不確定性，恐進一步衝擊勞動市場穩定。

報告預估，2026 年全球失業率將維持在約 4.9%，失業人口約為 1.86 億人。然而，數以百萬計的勞動者仍難以取得穩定且具保障的高品質工作，且青年就業困境仍在持續。

國際勞工組織總幹事 Gilbert F. Houngbo 指出，儘管全球經濟展現一定韌性、失業率表面平穩，但背後隱藏的是龐大勞動人口仍深陷貧困、非正規就業與社會排除的結構性問題。

報告顯示，全球仍有近 3 億名勞動者生活在極端貧困中，每日收入不足 3 美元。

同時，非正規就業規模持續擴大，預估到 2026 年，全球將有約 21 億名勞動者從事缺乏社會保障、勞工權利與工作穩定性的非正規工作。

低收入國家的進展尤為落後，使就業條件最差的勞動者與其他地區的差距進一步擴大。

該報告對地區、收入水準、性別和年齡等數據進行了分析，指出經濟轉型至高附加價值產業與服務業的步伐放緩，已成為抑制就業品質改善與勞動生產力成長的關鍵障礙。

與此同時，青年勞動市場情勢依然嚴峻。2025 年全球青年失業率升至 12.4%，約 2.6 億名青年處於「既未就業、也未接受教育或培訓」的狀態，在低收入國家，這一比例更高達 27.9%。

國際勞工組織警告，AI 與自動化可能進一步加劇青年就業壓力，特別是對於高收入國家中，試圖進入高技能職位、尋找第一份工作的高學歷青年而言，衝擊尤為明顯。

儘管 AI 的全面影響仍存在不確定性，但其潛在規模不容忽視。

報告指出，女性在全球勞動市場中仍面臨深層結構性障礙，主要來自社會規範與性別刻板印象。女性僅占全球就業人口的五分之二，勞動參與率比男性低 24%。

近年女性勞動參與率成長陷入停滯，也限制了工作場所性別平等的整體進展。

報告同時分析人口結構變化對各國勞動市場的影響，發現高收入經濟體因人口老化，勞動力成長趨緩，進入或留在職場的勞動年齡人口減少；相對地，低收入國家則面臨如何將快速成長的人口轉化為生產性就業的重大挑戰。

今年中高收入國家的就業成長率預估為 0.5%，中低收入國家為 1.8%，低收入國家則為 3.1%。

國際勞工組織警告，若無法創造足夠的生產性就業，較貧困國家恐錯失人口紅利。

此外，低收入國家勞動生產力成長乏力，正在擴大地區差距，阻礙體面勞動目標的實現，也延緩其與先進經濟體生活水準的趨同。

全球貿易局勢動盪亦為勞動市場帶來新風險。貿易規則不確定性升高及供應鏈瓶頸，正在侵蝕勞動者收入，東南亞、南亞與歐洲地區尤為明顯。

儘管如此，貿易仍是全球就業的重要支柱，為約 4.65 億名勞動者提供工作機會，其中超過一半集中在亞太地區。

報告指出，貿易可成為推動體面勞動的重要動力，特別是在低收入與中等收入國家，出口相關產業通常薪資較高、非正規化程度較低，並能為女性與青年創造更多就業機會。

目前，數位化交付的服務已占全球出口總額的 14.5%，近半數與貿易相關的就業集中於市場服務業。

儘管發展中經濟體之間的貿易不斷擴大，但許多非洲與南美洲國家的貿易相關就業，仍高度依賴區域外市場。

Houngbo 指出，唯有強化跨國協調與制度韌性，才能真正推進體面勞動與社會正義，特別是在全球供應鏈與數位貿易快速擴張之際，那些低收入經濟體正面臨被排除在發展之外的高度風險。