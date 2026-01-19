臺灣指數公司今 (19) 日公布 4 檔台股 ETF 指數成分股定審，自明 (20) 日起生效，其中，規模約 275 億元的統一台灣高息動能 (00939-TW) 維持不變，00733 成分股大換血聚焦中小型強勢股，如光聖、帆宣、矽格等，00905 產業布局較為分散，增加傳產、航運、金融領域布局，00912 則偏重電子股，此次將記憶體飆股華邦電、南亞科雙雙納入。