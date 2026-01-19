鉅亨網記者陳于晴 台北
臺灣指數公司今 (19) 日公布 4 檔台股 ETF 指數成分股定審，自明 (20) 日起生效，其中，規模約 275 億元的統一台灣高息動能 (00939-TW) 維持不變，00733 成分股大換血聚焦中小型強勢股，如光聖、帆宣、矽格等，00905 產業布局較為分散，增加傳產、航運、金融領域布局，00912 則偏重電子股，此次將記憶體飆股華邦電、南亞科雙雙納入。
富邦臺灣中小 50 ETF(00733-TW) 追蹤臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數，指數定期審核生效日起設有 5 個交易日的調整過渡期。
00733 新增納入 43 檔成分股，分別為恩德 (1528-TW)、中砂 (1560-TW)、中華化 (1727-TW)、第一銅 (2009-TW)、宇隆 (2233-TW)、華通 (2313-TW)、華泰 (2329-TW)、燿華 (2367-TW)、映泰 (2399-TW)、毅嘉 (2402-TW)、漢唐 (2404-TW)、環科 (2413-TW)、創見 (2451-TW)、冠西電 (2466-TW)、志聖 (2467-TW)、揚博 (2493-TW)、普安 (2495-TW)、怡利電 (2497-TW)、晶豪科 (3006-TW)、星通 (3025-TW)、德律 (3030-TW)、大量 (3167-TW)、虹冠電 (3257-TW)、群創 (3481-TW)、晶相光 (3530-TW)、大眾控 (3701-TW)、雙鍵 (4764-TW)、聯德控股 - KY(4912-TW)、事欣科 (4916-TW)、華懋 (5292-TW)、慧友 (5484-TW)、達麗 (6177-TW)、帆宣 (6196-TW)、詮欣 (6205-TW)、今國光 (6209-TW)、矽格 (6257-TW)、康舒 (6282-TW)、光聖 (6442-TW)、洋基工程 (6691-TW)、華東 (8110-TW)、福懋科 (8131-TW)、可寧衛 *(8422-TW)、昶昕 (8438-TW)
同時刪除 43 檔成分股，分別為卜蜂 (1215-TW)、上曜 (1316-TW)、東和 (1414-TW)、聚陽 (1477-TW)、東元 (1504-TW)、華電 (1603-TW)、華新 (1605-TW)、華榮 (1608-TW)、五鼎 (1733-TW)、中華 (2204-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、麗正 (2302-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、佳能 (2374-TW)、技嘉 (2376-TW)、友達 (2409-TW)、興勤 (2428-TW)、義隆 (2458-TW)、強茂 (2481-TW)、國建 (2501-TW)、愛山林 (2540-TW)、興富發 (2542-TW)、東森 (2614-TW)、八方雲集 (2753-TW)、台產 (2832-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、統一證 (2855-TW)、遠百 (2903-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、文曄 (3036-TW)、聯鈞 (3450-TW)、群益證 (6005-TW)、華孚 (6235-TW)、力成 (6239-TW)、藥華藥 (6446-TW)、穎崴 (6515-TW)、力智 (6719-TW)、睿生光電 (6861-TW)、台虹 (8039-TW)、富鼎 (8261-TW)、百和興業 - KY(8404-TW)、豐泰 (9910-TW)。
FT 臺灣 Smart ETF(00905-TW) 追蹤臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數，此次換股新增納入 35 檔成分股，分別為三芳 (1307-TW)、新纖 (1409-TW)、儒鴻 (1476-TW)、華榮 (1608-TW)、東鹼 (1708-TW)、美時 (1795-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、興勤 (2428-TW)、創見 (2451-TW)、大毅 (2478-TW)、宏達電 (2498-TW)、宏璟 (2527-TW)、皇普 (2528-TW)、櫻花建 (2539-TW)、根基 (2546-TW)、台航 (2617-TW)、中再保 (2851-TW)、統一證 (2855-TW)、大立光 (3008-TW)、威強電 (3022-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、京鼎 (3413-TW)、宏致 (3605-TW)、洋華 (3622-TW)、合勤控 (3704-TW)、日月光投控 (3711-TW)、智伸科 (4551-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、正文 (4906-TW)、帝寶 (6605-TW)、緯穎 (6669-TW)、華東 (8110-TW)、南茂 (8150-TW)、寶成 (9904-TW)、泰銘 (9927-TW)。
00905 追蹤指數同時刪除 34 檔成分股，分別為大成 (1210-TW)、東陽 (1319-TW)、華友聯 (1436-TW)、名軒 (1442-TW)、大山 (1615-TW)、興農 (1712-TW)、春源 (2010-TW)、豐興 (2015-TW)、宇隆 (2233-TW)、汎德永業 (2247-TW)、廣宇 (2328-TW)、群光 (2385-TW)、精元 (2387-TW)、敦陽科 (2480-TW)、揚博 (2493-TW)、中航 (2612-TW)、長榮航 (2618-TW)、台驊控股 (2636-TW)、美食 - KY(2723-TW)、台中銀 (2812-TW)、亞光 (3019-TW)、零壹 (3029-TW)、融程電 (3416-TW)、華擎 (3515-TW)、牧德 (3563-TW)、智易 (3596-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)、南寶 (4766-TW)、致伸 (4915-TW)、大豐電 (6184-TW)、佳必琪 (6197-TW)、鼎炫 - KY(8499-TW)、新保 (9925-TW)。
中信臺灣智慧 50 ETF(00912-TW) 追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數，此次換股 5 進 5 出，新增華邦電 (2344-TW)、金像電 (2368-TW)、南亞科 (2408-TW)、欣興 (3037-TW)、鴻勁 (7769-TW)；同時刪除 5 檔成分股，分別為萬海 (2615-TW)、長榮航 (2618-TW)、聯詠 (3034-TW)、鈊象 (3293-TW)、上海商銀 (5876-TW)。
下一篇