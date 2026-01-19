鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 18:10

曾精確預言 2000 年網路泡沫與 2008 年金融海嘯的傳奇投資者、GMO 投資公司共同創辦人 Jeremy Grantham 中再次對市場發出嚴厲警告。他指出，當前的人工智慧 (AI) 熱潮是一個「經典的市場泡沫」，且注定會走向破裂。

Grantham 在其新書《The Making of a Permabear》中，探討了長期投資在短期世界中的困境，並強調 AI 雖然是具備變革性的技術，但這正是形成「巨大泡沫」的基礎。

核心觀點：價值投資與歷史重演

Grantham 的核心邏輯非常直接：長期而言，唯一可靠的策略是在資產便宜時買入，即經典價值投資。

他認為，目前的美國上市股票受到 AI 相關資本支出與市場情緒的支撐，估值已遠超現實。根據「鐵律」，目前的價格攀升得愈高，未來的預期回報就愈低。

他將 AI 比作 19 世紀的鐵路或 90 年代末的互聯網，這些技術雖然推動了 GDP 與生產力，但在最終贏家出現前，必然會經歷痛苦的市場修正。他甚至將當前的美國股市描述為歷史第三大的「超級泡沫」，僅次於 1989 年的日本泡沫與同期的房地產泡沫。

投資轉向：看好風險投資與新創企業

儘管對公開市場感到悲觀，Grantham 並未建議全面撤出美國市場。他認為，當前最吸引人的機會不在公開股市，而是在風險投資 (Venture Capital) 新創企業領域。他強調，投資者應避開估值過高的美國上市股票，轉向私募市場尋找潛力。

市場的分歧與擔憂

Grantham 的看法在業界引起共鳴。橋水基金創辦人 Ray Dalio 也表示 AI 泡沫正處於早期階段，並指出投資者目前更傾向於配置非美資產。德意志銀行的一項調查顯示，超過半數的資產管理人將 AI 泡沫視為 2026 年最大的市場風險。Richard Bernstein Advisors 則警告，過剩的流動性已導致「全面瘋狂」，泡沫已蔓延至加密貨幣與迷因股。