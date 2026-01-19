想賺AI又怕泡沫？美銀提「完美對沖」策略：改抱這四大相鄰領域

鉅亨網新聞中心 2026-01-19 14:29

市場對於「AI 泡沫化」的疑慮越來越大，面對高估值帶來的潛動盪，美國銀行策略師提出了一套被稱為「完美對沖」的投資方案，建議採取「投資 AI，但不直接投資 AI 本身」的迂迴策略，藉此捕捉成長機會並抵禦市場波動。

美國銀行分析師指出，雖然目前的牛市不代表泡沫已經形成，且預計到本世紀末，全球 AI 相關投資支出將增長兩倍至 1.2 兆美元，但科技產業的估值過高確實是不爭的事實。

目前納斯達克 100 指數的本益比已攀升至約 37 倍，遠高於標普 500 指數的 22 倍。在這種背景下，策略師建議投資人應將目光轉向那些與科技業高度相關、且能受惠於 AI 熱潮的「相鄰領域」，篩選出具有成長潛力且具備「低 AI 貝塔係數」的高品質公司。

在眾多相鄰領域中，電氣化與基礎設施被視為最核心的受益者。隨著 AI 技術演進，資料中心的能源需求預計將大幅成長。美國銀行認為，電網營運商、輸電設備供應商及再生能源開發商正處於結構性成長的浪頭上。

除了 AI 驅動的需求外，電動車普及、建築電氣化以及各國對能源獨立的重視，都將促使能源存儲與電網擴建的訂單量持續增加，這使得能源基礎設施成為一個相對穩健的投資選擇。

與電氣化息息相關的金屬產業也展現出非週期性的增長特徵。為了重新建構能源基礎設施，各經濟體對銅、鋁、銀、鋰及鎳等金屬的需求將呈現結構性上升趨勢。

分析顯示，發電能力的擴張與配電線路的鋪設，將支撐銅與鋁的需求持續到 2030 年底。這種由實體建設帶動的需求，能為投資組合提供實質的支撐，避開純軟體或半導體領域過於激進的估值波動。

此外，國防產業也被納入此一投資地圖。美國銀行表示，各國政府在增加國防預算的同時，正有意識地將資金投入運算能力、AI 演算法、機器人技術及新材料等領域。

這種對於「安全韌性」的追求已演變為不可忽視的結構性趨勢。國防產業不僅受益於長期的財政支持，更能在 AI 技術革新的過程中，轉化為實質的技術應用與訂單增長。