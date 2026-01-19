鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 15:10

特斯拉 (TSLA-US)執行長馬斯克周一 (19 日) 在 X 平台上透露，特斯拉新一代 AI 晶片 AI5 單 SoC 效能與輝達(NVDA-US) Hopper 相近，雙 SoC 可媲美 Blackwell 且成本更低。

馬斯克上周六 (17 日) 才語出驚人稱「我們要每 9 個月就出一代晶片」，並直接拋出激進計畫，打算每 9 個月推出一代 AI 晶片，並公佈路線圖，從即將落地的 AI5，到專為人形機器人設計的 AI6，甚至規劃到部署星鏈衛星、建造太空算力網路的 AI7。

馬斯克這項宣言震動半導體產業。輝達憑藉「一年一更」的架構更新穩居龍頭，超微等對手已疲於追趕，而馬斯克欲以 9 個月週期實現 30% 以上的速度優勢，更放言特斯拉將成為全球出貨量最大的 AI 晶片廠商。

美國科技部落客 Herbert Ong 分析指出，更快迭代能加速學習與科技積累，鞏固在 AI 與自動駕駛領域的優勢。「這種研發節奏至關重要，更快的晶片周期意味著更快的學習速度、更快的迭代速度，以及在 AI 和自動駕駛領域難以匹敵的累積優勢。」