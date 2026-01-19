記憶體漲價影響鈍化 PC族群股價修正3成浮現買點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-19 15:33

隨著記憶體持續漲價，PC 產業今年前景不明，研調報告日前指出將影響 NB 出貨量，近期 PC 相關個股股價平均修正幅度接近 30%，而本土法人出具報告指出，目前 PC 族群 2026 年本益比已回落至 10 到 12 倍區間，處於近三年相對低點位置，已逐步浮現買點。

記憶體漲價影響見底 PC族群股價修正3成浮現買點。(圖：shutterstock)

受到 AI 伺服器對高頻寬記憶體需求強勁影響，大廠產能移轉導致整體供應鏈吃緊，進而推升記憶體價格飆漲 。法人預估 2026 年第 2 季記憶體佔 PC 成本比重將從先前的 7.5% 大幅攀升至 24.3%，迫使廠商必須採取調漲售價或降低規格等策略來因應成本壓力 。

考量終端售價上揚恐抑制消費者買氣，法人將 2026 年全球 PC 出貨成長率預估值由原先的成長 2.6% 下修至衰退 3.1% 。儘管整體出貨動能轉弱，但電競筆電因具備剛性需求，預估今年仍可維持 1.4% 的正成長表現，優於其他產品線 。

法人提到，由於成本上漲，PC 品牌廠預計於 2026 年第 1 季調漲售價約 10%，藉此轉嫁成本並減緩獲利侵蝕 ，而在轉嫁機制啟動後，毛利率受影響幅度將收斂至約 0.15%，獲利下滑幅度可望控制在 2% 左右 。

法人指出，PC 族群中，華擎 (3515-TW) 與技嘉 (2376-TW) 這兩家公司在 AI 伺服器營收占比均超過 50%，受到記憶體族群衝擊較小，且訂單需求維持強勁，成長動能明確。