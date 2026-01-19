記憶體漲價影響鈍化 PC族群股價修正3成浮現買點
鉅亨網記者吳承諦 台北
隨著記憶體持續漲價，PC 產業今年前景不明，研調報告日前指出將影響 NB 出貨量，近期 PC 相關個股股價平均修正幅度接近 30%，而本土法人出具報告指出，目前 PC 族群 2026 年本益比已回落至 10 到 12 倍區間，處於近三年相對低點位置，已逐步浮現買點。
受到 AI 伺服器對高頻寬記憶體需求強勁影響，大廠產能移轉導致整體供應鏈吃緊，進而推升記憶體價格飆漲 。法人預估 2026 年第 2 季記憶體佔 PC 成本比重將從先前的 7.5% 大幅攀升至 24.3%，迫使廠商必須採取調漲售價或降低規格等策略來因應成本壓力 。
考量終端售價上揚恐抑制消費者買氣，法人將 2026 年全球 PC 出貨成長率預估值由原先的成長 2.6% 下修至衰退 3.1% 。儘管整體出貨動能轉弱，但電競筆電因具備剛性需求，預估今年仍可維持 1.4% 的正成長表現，優於其他產品線 。
法人提到，由於成本上漲，PC 品牌廠預計於 2026 年第 1 季調漲售價約 10%，藉此轉嫁成本並減緩獲利侵蝕 ，而在轉嫁機制啟動後，毛利率受影響幅度將收斂至約 0.15%，獲利下滑幅度可望控制在 2% 左右 。
法人指出，PC 族群中，華擎 (3515-TW) 與技嘉 (2376-TW) 這兩家公司在 AI 伺服器營收占比均超過 50%，受到記憶體族群衝擊較小，且訂單需求維持強勁，成長動能明確。
法人提到，品牌大廠華碩 (2357-TW) 雖然 AI 伺服器占比約 20% 相對較低，但受惠電競筆電市占率穩定與商用機款成長，後續仍持續觀察，而微星 (2377-TW) 則因在北美電競筆電市場面臨較大競爭壓力，前景審慎保守看待 。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 記憶體荒衝擊個人電腦出貨 技嘉、華碩強攻AI伺服器突圍
- 技嘉董座葉培城：輝達新一代伺服器不只三大代工 破除ODM獨拿傳言
- 施崇棠：全面執行All In AI策略 伺服器營收提前翻倍突破千億大關
- 微星充電樁軟硬整合技術優勢 新品到齊力拚2026年營收倍數成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇