鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-19 17:10

進入 2026 年，投資者對人工智慧 (AI) 的熱情，依然是推動大型科技股的主動力，但華爾街分析師認為，美股不再只漲科技巨頭，漲勢開始擴散至科技業以外的多個領域。

Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 將此現象歸因於「類股輪動」。他對標普 500 指數給出了全華爾街最樂觀的 8100 點目標價，並認為投資者並非要拋棄科技股，而是透過獲利了結來實現資產配置的多元化與分散風險。

Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 建議，在保留科技股部位的同時，應尋找更多科技以外的機會，目前該機構已將工業、醫療保健及能源股調升至加碼評等。

然而，軟體服務公司如微軟 (MSFT-US)、Salesforce (CRM-US) 及 ServiceNow (NOW-US) 則因面臨 AI 技術帶來的潛在顛覆，股價自年初以來有所回落。