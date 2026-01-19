鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
進入 2026 年，投資者對人工智慧 (AI) 的熱情，依然是推動大型科技股的主動力，但華爾街分析師認為，美股不再只漲科技巨頭，漲勢開始擴散至科技業以外的多個領域。
市場數據顯示，過去兩周內，工業 (XLI-US)、材料 (XLB-US)、能源 (XLE-US) 及必需消費品 (XLP-US) 的表現均優於大盤，漲幅皆超過 5.5%。除此之外，中小型股代表——羅素 2000 指數年初至今已上漲 8%，表現遠超同期上漲約 1% 的標普 500 指數。
Oppenheimer 首席投資策略師 John Stoltzfus 將此現象歸因於「類股輪動」。他對標普 500 指數給出了全華爾街最樂觀的 8100 點目標價，並認為投資者並非要拋棄科技股，而是透過獲利了結來實現資產配置的多元化與分散風險。
Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 建議，在保留科技股部位的同時，應尋找更多科技以外的機會，目前該機構已將工業、醫療保健及能源股調升至加碼評等。
儘管市場廣度增加，AI 仍是市場核心。台積電 (TSM-US)(2330-TW) 強勁的業績帶動了半導體類股走強，美光 (MU-US)、ASML (ASML-US) 及應用材料 (AMAT-US) 年初至今的跌幅均至少達 25%。
然而，軟體服務公司如微軟 (MSFT-US)、Salesforce (CRM-US) 及 ServiceNow (NOW-US) 則因面臨 AI 技術帶來的潛在顛覆，股價自年初以來有所回落。
「科技七巨頭」表現不盡相同，Alphabet(GOOGL-US) 上漲 6%，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3%，AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲幅接近 1%；而蘋果 (AAPL-US)、微軟、Meta(META-US) 及特斯拉 (TSLA-US) 自 2026 年初以來則呈現下跌趨勢。
除了科技與傳統工業，金融業也表現亮眼。高盛 (GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 展現了自疫情以來最強勁的投行業務增長，推升其股價走高。
