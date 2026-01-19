鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 17:12

中國胡潤研究院周一 (19 日) 發表《2025 胡潤中國人工智慧企業 50 強》，引發各界對中國 AI 產業格局的高度關注。這份榜單以企業價值為核心指標，對主營業務聚焦 AI 算力或演算法的企業進行排名，不僅揭示當前 AI 產業的競爭焦點，也反映出中國算力自主化進程的加速態勢。

榜單中企業市值以 2026 年 1 月 9 日收盤價計算，非上市公司估值參考同業或最新融資情況。要注意的是，具身智慧 (如機器人、智慧飛行器、智慧家庭)、AI 非主營業務 (如字節跳動的大模型、潤澤科技的 AI 資料中心、浪潮資訊的 AI 伺服器)，以及基礎研究 / 開源為主、商業化不足的企業如 DeepSeek 等三大類企業未納入排名。

‌



這是胡潤研究院第二次發布該榜單，較首份榜單，企業價值門檻顯著提升，非上市公司上榜門檻從去年的 60 億元 (人民幣，下同) 攀升至 95 億元，前十名門檻從 220 億元躍至 730 億元(增幅超 3 倍)，上榜企業平均價值 540 億元，是去年的 2.4 倍，5 家企業價值超千億。

具體來看，寒武紀以 6300 億元價值登頂，這家 2016 年成立的 AI 晶片企業，專注核心處理器研發，成為中國「AI 晶片第一股」。該公司去年上半年營收 28.8 億元，年增 43 倍，其與國內外主要大模型企業的深度合作，更主導或參與 45 項國際國內技術標準制定，技術話語權凸顯。

排名其後的是摩爾線程 (3100 億元) 與沐曦股份(2500 億元)，兩者均成立於 2020 年，分別聚焦全功能 GPU 與全端式 GPU 研發。摩爾線程以 88 天創科創板 IPO 最快過會紀錄，去年前三季營收 7.8 億元、年增 182%；沐曦則率先實現高階 GPU 全流程國產化，躋身「中國首批」行列。

專攻智慧語音領域的科大訊飛以 1300 億元位列第四，自 1999 年成立以來深耕智慧語音、自然語言處理等領域，其訊飛星火大模型在國產算力平台對標國際一流，多語言支援擴展至 130 多個語種。

第五是車載 AI 晶片領導者地平線，市值 1200 億元，去年上半年營收年增 67.6%，征程系列處理硬體出貨量 198 萬套、年增率翻倍，穩坐智駕解決方案頭把交椅。

值得關注的是，AI 晶片企業強勢佔據前十名中的 7 個席次 (含地平線、瑞芯微、壁仞科技、芯原股份等），成為榜單最大亮點。新上榜企業達 18 家，佔比超三分之一，其中 10 家為 AI 晶片企業，印證了算力自主的迫切性。

胡潤集團董事長胡潤分析，美國持續收緊高端 AI 晶片出口管制，倒逼中國加速突破。「最近兩個月，摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技、天數智芯接連上市，『上海 GPU 四小龍』為代表的新勢力崛起，推動 AI 晶片上榜企業從去年的 5 家增至 14 個價值。成長達標，如 2023 年 4 月成立的階躍星辰，憑藉 Step 系列大模型獲數億美元 B 輪融資；另一類從『非 AI 企業』轉型如芯原股份，去年前三季 GPU、NPU、VPU 三類 AI 晶片 IP 營收佔 IP 業務 70%，AI 算力設計營收佔比約 73%，佔徹底轉向 AIAIAI。」

地理分佈上，一線城市集聚效應顯著：北京 19 家、上海 14 家、深圳 6 家、廣州 4 家，合計佔比超 80%，凸顯其在人才、資本、產業鏈配套上的優勢。

從企業年齡來看，上榜企業平均成立 12 年，但新生代力量不容小覷。2021 年後成立的 6 家企業中，月之暗面、百川智能、階躍星辰、稀宇極智均為大模型企業，展現創新活力。

胡潤也特別說明榜單邊界：聚焦「專門從事 AI 領域」的企業，因此 AI 伺服器 (如浪潮資訊)、AI 資料中心(如潤澤科技) 因主營業務佔比未達標準未被納入；DeepSeek 月活人數雖 1.45 億，但以基礎研究 / 開源為主，商業化非核心目標；華為、字節跳動、騰訊等綜合巨頭 (分別擁有盤古、豆包、混元大模型) 因資源與技術底蘊深厚，潛力亦受關注。

針對 AI 泡沫爭議，胡潤引述數據指出，OpenAI 付費用戶佔比不足 5%，若 2030 年前 AI 投資要獲 10% 回報，需年創 6500 億美元營收，2025 年美國 AI 市場僅 410 億美元、中國 240 億美元，差距懸殊。

但他強調，泡沫恐引短期震盪，難阻技術演進。未來具備核心技術、場景落地能力的企業將勝出，AI 終將從概念變為社會基礎設施，如互聯網般成為全球經濟的底層支撐。