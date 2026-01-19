鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-19 11:40

外媒最新報導指出，法國總統馬克宏打算請求動用歐盟「反脅迫工具」（ACI），以反制美國總統川普因格陵蘭島問題，威脅對丹麥、法國等八國加徵關稅。

格陵蘭風暴持續升級！反制川普關稅威脅呼聲不斷高漲 馬克宏尋求動用歐盟反脅迫工具（圖：Shutterstock）

《BBC》報導，知情人士透露，馬克宏已聯繫多位歐洲領袖，將代表法國正式提案。馬克宏強調，美國以關稅逼迫歐洲在格陵蘭問題上讓步「不可接受」。

川普日前宣佈，自 2 月 1 日起對歐盟八國商品加徵 10% 關稅，並威脅若未在 6 月前就「全面購買格陵蘭島」達成協議，關稅將提高至 25%。此舉引發歐洲政壇強烈反彈。

德國社民黨要求歐盟提出「切實反制」，總理府則稱正審慎評估所有方案。

歐洲人民黨主席 Manfred Weber 直言，在當前局勢下，歐美貿易協議已「不可能」獲得歐洲議會批准。芬蘭總理奧爾波則呼籲召開特別峰會，協調對丹麥的共同戰略。

歐盟 ACI 旨在反制他國利用貿易施壓，但從未真正啟用，其可採取的措施包括加徵關稅、限制美企在歐投資與參與公共採購等。

馬克宏去年曾提議動用 ACI，後因談判而暫緩。如今隨著關稅威脅升級，歐洲會否真正按下這枚「經濟核武」按鈕，引發外界高度關注。