鉅亨網編輯林羿君 2026-01-19 08:00

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，格陵蘭的未來應由丹麥與格陵蘭自行決定；若與美國總統川普就此議題通話，他將重申這項立場。

川普對格陵蘭動作升溫 加拿大總理卡尼直言「情勢嚴峻」。(圖:shutterstock)

卡尼週日在卡達舉行的記者會上表示：「這是相當嚴肅的情勢。」他是在結束為期三天的中國訪問後轉往卡達時作出上述表示。「坦白說，我們對這波升高的情勢感到憂心。」

卡尼接下來將前往瑞士，出席在達沃斯舉行的世界經濟論壇。川普也將出席，但目前尚不清楚兩位領袖是否會在當地會面。

川普日前宣布，對包括丹麥在內的八個歐洲國家課徵 10% 關稅，並將於 6 月提高至 25%，理由是這些國家表示將在格陵蘭進行象徵性的北約軍事演習。

卡尼表示，格陵蘭的安全「明確屬於北約的責任範圍」，並補充指出，他已就此議題與歐洲領袖及北約夥伴進行溝通。

他說：「無論地理位置在哪裡，我們一向都會支持各國的主權與領土完整。」