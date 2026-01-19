鉅亨網新聞中心 2026-01-19 10:00

曾經視廣告為「最終手段」的 OpenAI 執行長奧特曼，如今正帶領該公司邁向新的商業里程碑。

AI搜尋變現不再只是概念？ChatGPT開賣廣告驗證「GEO」錢景。(圖:shutterstock)

OpenAI 在 16 日宣布，將在未來數週內，針對 ChatGPT 的「免費版」及月費 8 美元的「Go 版」啟動廣告測試。這項決策不僅象徵著全球 AI 龍頭在獲利模式上的重大轉向，也反映出在龐大開發成本與市場估值壓力下，尋求多元化收入已成為 AI 企業的必然選擇。

針對此次廣告投放計畫，OpenAI 強調將採取相對保守且透明的策略，力求不破壞用戶的信任感。廣告將採取獨立顯示的方式，並附上清晰的廣告標籤，確保 ChatGPT 的生成回應內容不受到商業付費影響。

此外，OpenAI 對於敏感話題如健康、心理健康或政治等聊天場景，均明確排除在廣告適用範圍之外。至於 Plus 與 Pro 等高階付費訂閱用戶，則仍將保有純淨無廣告的使用環境。

OpenAI 應用業務執行長菲吉 · 西莫（Fidji Simo）表示，廣告模式能支撐更普惠的智慧服務，讓 AI 科技更容易觸及大眾。

這場變革的背後，是 OpenAI 面臨的沉重財務現實。雖然 OpenAI 的估值傳出可能高達 8,300 億美元，且計劃籌資千億美元以維持其擴張計畫，但龐大的算力投資與營運開銷也導致單季虧損金額居高不下。

根據分析師預測，即便 OpenAI 的用戶群未來幾年能覆蓋全球近半數成年人口，但若僅依賴現有的訂閱模式，恐難以在短期內實現獲利。在此情境下，OpenAI 預估透過廣大的免費用戶群體，到了 2030 年左右，廣告年營收潛力將高達千億美元規模，成為支撐其千億年收入目標的關鍵支柱。

隨著 AI 平台轉向廣告變現，市場也開始關注新興的「生成式引擎優化」（GEO）概念。相較於傳統搜尋引擎優化（SEO），GEO 的核心目標是提高品牌或產品被大型語言模型理解並直接納入答案推薦的機率。

儘管市場研究機構普遍看好 GEO 的未來市場空間，甚至預期 2030 年後規模將突破千億美元，但多數 AI 平台營運商仍持謹慎態度。

奧特曼曾多次公開反對付費介入 AI 客觀性，騰訊等同業也強調目前的重心在於提升產品吸引力，而非置入商業搜尋結果。

目前的業界共識認為，AI 搜尋的廣告市場更傾向於品牌建設與量化可見度。由於生成式回應往往直接給出答案，減少了用戶點擊連結的次數，因此傳統的點擊率指標可能不再適用，取而代之的是品牌在模型回答中出現的機率與認知度。