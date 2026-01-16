國產董座：今年穩中求勝 強化低碳布局「擁材料自重」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-16 21:58

混凝土廠國產 (2504-TW) 今 (16) 日舉行集團旺年會，董事長徐蘭英表示，今年初土方清運管理新制上路，導致「土方之亂」，讓環境充滿不確定性，將採取「穩中求勝」的營運策略，並強化低碳布局「擁材料自重」。

國產董事長徐蘭英。(鉅亨網記者彭昱文攝)

徐蘭英表示，2025 年面對全球變遷與挑戰，以及央行限貸令政策發酵，國產在 AI 浪潮與低碳商機的雙重帶動下，掌握了全台科技大建設的先機，不僅站穩了腳步，更交出了一張極為亮眼的成績單，不論是集團合併營收 225.33 億元，還是國內本業營收的 194.84 億元，都雙雙創下了史上最高紀錄。

今年來看，徐蘭英表示，政策不確定性依舊存在，但常常在講「步步為營」，將持續推進低碳、再生混凝土布局，並透過各製程導入 AI 智慧檢測，如監測砂石含水率、骨材強度、預拌車液壓等，以提升判斷精準度與品質控制。

此外，徐蘭英表示，就像古代武將擁兵自重，國產將「擁材料自重」，董事會已經通過投資 15 億元，在台北港興建第二座爐石研磨廠，預計 2027 年第四季左右完工，生產的高端低碳且精緻的爐石粉，減碳率可達 50%，將成為我們「材料為王」佈局中最厚實的基礎。