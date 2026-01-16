鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - UnitPAA-US的目標價調升至21元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)提出目標價估值：中位數由20元上修至21元，調升幅度5%。其中最高估值25元，最低估值16.5元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Plains All American Pipeline LP - Unit評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Plains All American Pipeline LP - Unit今(16日)收盤價為19.05元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.33%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為20.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為20.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為110.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估下修至10.02元，預估目標價為240.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇