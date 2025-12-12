search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.71元，其中最高估值2.06元，最低估值1.23元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.06(2.06)2.092.161.86
最低值1.23(1.23)0.710.680.79
平均值1.7(1.69)1.521.651.51
中位數1.71(1.68)1.611.721.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值545.12億609.93億628.55億448.75億
最低值457.94億434.30億429.91億448.75億
平均值480.18億489.59億503.60億448.75億
中位數469.79億474.13億503.61億448.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.830.551.191.400.73
營業收入235.91億427.17億571.63億486.99億502.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


