鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為20.00元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.71元，其中最高估值2.06元，最低估值1.23元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.06(2.06)
|2.09
|2.16
|1.86
|最低值
|1.23(1.23)
|0.71
|0.68
|0.79
|平均值
|1.7(1.69)
|1.52
|1.65
|1.51
|中位數
|1.71(1.68)
|1.61
|1.72
|1.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|545.12億
|609.93億
|628.55億
|448.75億
|最低值
|457.94億
|434.30億
|429.91億
|448.75億
|平均值
|480.18億
|489.59億
|503.60億
|448.75億
|中位數
|469.79億
|474.13億
|503.61億
|448.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|營業收入
|235.91億
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
