鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.68元，其中最高估值1.95元，最低估值1.23元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.95(1.95)2.092.091.81
最低值1.23(1.23)0.710.680.79
平均值1.62(1.6)1.51.611.43
中位數1.68(1.6)1.61.681.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值545.12億609.93億628.55億448.75億
最低值459.36億444.66億419.42億448.75億
平均值483.50億488.49億501.28億448.75億
中位數474.64億467.89億497.24億448.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.830.551.191.400.73
營業收入235.91億427.17億571.63億486.99億502.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

