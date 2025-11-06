鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.68元，其中最高估值1.95元，最低估值1.23元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.09
|2.09
|1.81
|最低值
|1.23(1.23)
|0.71
|0.68
|0.79
|平均值
|1.62(1.6)
|1.5
|1.61
|1.43
|中位數
|1.68(1.6)
|1.6
|1.68
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|545.12億
|609.93億
|628.55億
|448.75億
|最低值
|459.36億
|444.66億
|419.42億
|448.75億
|平均值
|483.50億
|488.49億
|501.28億
|448.75億
|中位數
|474.64億
|467.89億
|497.24億
|448.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|營業收入
|235.91億
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
