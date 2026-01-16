亞泰影像去年稅後盈餘3.74億元 EPS 5.16元 續拓展產品多元應用

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-16 19:51

亞光 (3019-TW) 旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (16) 日晚間舉行忘年會，董事長賴以仁於會中表示，亞泰影像 2025 年自結營收約 37.13 億元，稅後純益約 3.74 億元，每股純益 5.16 元。

亞泰影像董事長賴以仁。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞泰影像董事長賴以仁同時指出，亞泰影像聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多元應用，持續開創新的成長動能；同時，全面強化品質、成本管控及生產效率，將創造最大營運效益。

亞泰影像聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略，擴大產品多元應用領域；包含持續與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，拓展 AOI 多尺寸規格產品，面向多種應用場景，並積極發展其他如條碼讀取器 (barcode reader) 感測封裝等產品，發揮產品多元應用效益，持續開創新的成長動能，展現公司競爭力。

亞泰影像表示，公司靈活運用深圳及緬甸兩廠優勢成為客戶最佳生產基地，持續滿足客戶各種需求，積極爭取與客戶更多合作機會，並全面強化品質、成本管控及生產效率，期望創造最大營運效益。