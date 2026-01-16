鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至13.88元，預估目標價為370.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.66元上修至13.88元，其中最高估值15.43元，最低估值11.88元，預估目標價為370.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.43(15.43)
|19.13
|24.31
|21.7
|最低值
|11.88(11.88)
|13.35
|17.1
|19.85
|平均值
|13.54(13.52)
|16.47
|19.49
|20.78
|中位數
|13.88(13.66)
|16.55
|18.92
|20.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,652.65億
|2,067.42億
|2,666.45億
|2,206.94億
|最低值
|1,426.16億
|1,644.80億
|1,919.05億
|2,206.94億
|平均值
|1,550.30億
|1,893.51億
|2,230.48億
|2,206.94億
|中位數
|1,565.60億
|1,919.22億
|2,204.95億
|2,206.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.12
|6.57
|5.19
|7.04
|--
|營業收入
|568.32億
|759.36億
|693.50億
|901.16億
|1,228.30億
詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
