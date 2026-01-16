鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至13.88元，預估目標價為370.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共44位分析師，對台積電ADR(TSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.66元上修至13.88元，其中最高估值15.43元，最低估值11.88元，預估目標價為370.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.43(15.43)19.1324.3121.7
最低值11.88(11.88)13.3517.119.85
平均值13.54(13.52)16.4719.4920.78
中位數13.88(13.66)16.5518.9220.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,652.65億2,067.42億2,666.45億2,206.94億
最低值1,426.16億1,644.80億1,919.05億2,206.94億
平均值1,550.30億1,893.51億2,230.48億2,206.94億
中位數1,565.60億1,919.22億2,204.95億2,206.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.126.575.197.04--
營業收入568.32億759.36億693.50億901.16億1,228.30億

詳細資訊請看美股內頁：
台積電ADR(TSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


