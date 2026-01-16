鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-16 18:54

台北股匯今 (16) 日連袂走揚，台積電法說會報捷，台美關稅談判結果優於市場預期，在外資匯入下，新台幣兌美元匯率終場升值 2.1 分，收在 31.572 元，為連 3 升，但整體交投仍偏清淡，台北與元太外匯市場總成交值僅 15.415 億美元。

〈台幣〉台美關稅達成協議 股匯齊揚連3升收31.572元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.57 元，在外資匯入下，匯價一度升抵 31.523 元，不過，美元買盤伺機進場壓抑台幣升幅，終場收在 31.572 元。新台幣周線翻紅，本周累計升值 8.4 分或 0.27%。

‌



台美關稅拍板 15%，台股多頭再度發動猛攻，台積電以 1740 元作收，改寫新天價，加權指數終場收 31408.7 點，創下收盤新高，上漲 598.12 點，外資回頭大買近 400 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.11%，日元升值 0.26%，新台幣升值 0.07%，新加坡幣升值 0.05%，人民幣亦小幅走升，而韓元貶值 0.06%。