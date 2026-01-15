鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 19:17

台北股匯今 (15) 日表現仍脫鉤，台積電法說會登場，但大盤跌逾百點，新台幣兌美元則為連 2 升，外資早盤強勢匯入一度推升匯價衝上 31.5 字頭，終場升幅收斂，收在 31.593 元、升值 3.7 分，台北及元太外匯市場總成交值 17.945 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.6 元，早盤在外資匯入下，一度升抵 31.561 元、升值 6.9 分，但外資下午偏向匯出，使得升幅逐漸回吐，出口商轉向惜售，觀望氣氛濃厚，全日整體成交量不足 18 億美元，終場收在 31.593 元。

‌



觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.08%，日元升值 0.37%，韓元升值 0.27%，新台幣升值 0.12%，人民幣亦小幅走升，新加坡幣則小貶 0.05%，亞幣普遍呈現震盪偏升。

台積電法說會今天下午登場，但終場股價下跌 20 元，收在 1690 元，鴻海、台達電等電子權值股普遍熄火，拖累大盤下跌 131.2 點，收在 30810.58 點，但櫃買指數強勢翻紅，收 291.16 點續創新高。