鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-16 15:58

三一東林 (3609-TW) 今 (16) 日於台北市內湖正式啟用全新亞洲總部，董事長陳睿謙宣布，歷經多年的體質調整與策略轉型，已在去年第三季正式轉虧為盈，營運走出谷底，展望 2026 年，將啟動「AI 洗車園區」、「海外不動產」、「AI 照明系統」三大成長引擎，全面深化高資產客戶黏著度，樂觀看第二季起營收會陸續有轉型後的明顯挹注。

陳睿謙指出，去年底成功銷售全球金字塔頂端客高度矚目的經典「1955 年 Mercedes-Benz 300SL 歐翼」，此由 BRABUS 六星級古董車翻新部門歷時 3 年完成，成交價創下全亞洲最貴汽車紀錄，突顯三一東林於頂級客製化汽車市場的國際整合能力。

據悉，2024 年 10 月一台在廢車場放了幾十年、生鏽不堪的 300SL 合金版廢車，在蘇富比拍賣拍出了 935 萬美元 (約新台幣 3 億元) 的天價。

陳睿謙進一步透露，目前正積極為台灣重量級收藏家爭取最後僅存的 3 輛 Mercedes-Benz 300SL 敞篷配額，未來若成功引進，勢將再掀高端收藏市場話題。

另一方面，三一東林瞄準台灣超過 700 億元規模的汽車美容市場，第一季啟動「AI 洗車園區」計畫，透過代理德國 WashTec 最新 AI 全自動系統，可將洗車程縮短至 3-6 分鐘，不僅可精準控管水電和洗劑用量，更解決傳統機洗易傷車漆的痛點。

三一東林強調，要將把經營頂級客製化汽車的細膩服務與設計能力，移植至大眾洗車市場，藉此做出差異化，目標今年全台設置達 50 個 AI 洗車園區。

而在海外布局上，三一東林透過 BRABUS 引薦，攜手阿布達比指標性地產開發商 ReportageProperties LLC 共同推動「BRABUS ISLAND」專案，將頂級汽車品牌精神、高端生活風格和國際不動產開發實力深度結合，被市場視為極具指標性的跨界旗艦案例，成交價介於每戶新台幣 3200 萬元至 4 億元間。

陳睿謙說，該案並非單一專案，而是長期策略合作的起點，未來合作範疇將延伸至高端生活風格、品牌體驗、國際資產布局和跨產業整合，三一東林將逐步擴大全球高端市場的影響力。

除新事業外，三一東林也持續深耕核心技術「光」，從高品質燈具與驅動器製造，延伸至結合感測、控制與全球率先推出的 ChatGPT 完整 AI 應用系統─HEP+，相關成果預計將於 3 月全球最大的法蘭克福建築照明展亮相。