三一東林Q3 EPS衝上7.31元 再啟動庫藏股買回2500張

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-13 17:47

三一東林 (3609-TW) 今 (13) 日公布第三季財報，由於處分台中總部大樓挹注業外，推升前三季稅後純益達 2.81 億元，每股純益(EPS)7.31 元，順利轉虧為盈，三一東林董事會也通過庫藏股計畫，總金額上限為 1.775 億元，預計買回 2500 張，作為策略性人力布局使用。

三一東林董事長陳睿謙。(圖：三一東林提供)

三一東林前三季合併營收 3.8 億元，年增 27.09%、顯示高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫。

三一東林董事長陳睿謙說，隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，做為 BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan 等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北和台中銷售據點皆維持穩定成長。

三一東林代理品牌橫跨德、英系高性能與奢華車款，產品線涵蓋外觀、動力、內裝、燈具等完整改裝套件，由於高端改裝文化逐漸從早期的性能導向，轉變為結合美學、設計和智能的整合式服務，並成為新世代車主展現生活品味與個人風格的重要象徵，帶動旗下精品改裝業務持續亮眼成長。

而在業外部分，三一東林日前宣布處分台中總部大樓，處分利益約 3.97 億元於第三季進帳，也使第三季單季 EPS 衝上 9.25 元。

陳睿謙強調，將以「高感度科技品味生態系」為核心戰略，啟動品牌升級和跨界布局，亦即除了現有高端汽車銷售與改裝事業持續穩健成長外，未來將進一步整合高質感與 AI 相關生活產品，從車輛美學延伸至居家與個人風格領域，打造兼具設計感與科技感的全方位生活體驗。