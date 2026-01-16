鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-16 15:50

小米發表全新 REDMI Note 15 系列智慧型手機，以全面進化的耐用與拍照效能為核心亮點，展現深耕台灣市場的決心。本次共推出四款機型，產品線涵蓋中階至入門款式，並於今 (16) 日各大通路正式開賣。

小米推REDMI Note 15系列新機 祭出萬元有找策略搶攻台灣市場。(圖：小米提供)

在市場定價策略方面，系列最高規的 Pro+ 5G 機型售價為 12999 元，而最基礎的入門款僅需 5999 元即可入手。業者為了在春節前夕衝刺銷量，特別針對指定機型推出直降 1000 元的優惠活動，藉此拉抬整體的換機需求。門一

高階機型首度搭載 2 億畫素超清晰相機與大底感光元件，並結合人工智慧運算強化日夜間各種場景的拍攝品質。電池續航力同步獲得顯著提升，其中 Pro+ 版本配備 6580 毫安培的大容量電池，並導入 100 瓦極速快充與反向充電功能。

機身防護性能部分，兩款 Pro 系列新機均通過德國南德五星防水品質認證，並具備最高 2.5 公尺的抗摔實力。全系列螢幕採用強化玻璃並導入濕手觸控技術，確保使用者在潮濕環境或雨天中，仍能維持精準的觸控操作體驗。

而小米首度與一卡通公司展開合作，在 Pro+ 5G 機型中將虛擬一卡通功能整合至電子錢包。用戶未來僅需透過手機感應即可完成大眾運輸支付或小額消費，大幅提升智慧型手機在台灣日常生活中的實用性。

硬體效能方面，最高階版本搭載台積電 4 奈米製程處理器，並配備大面積循環冷泵以維持高負載下的散熱表現。其餘機型則分別採用聯發科與高通的中階處理器，透過完整的產品線佈局，滿足從高畫質遊戲到日常影音娛樂的各類客群需求。

除了手機主力產品，業者亦同步推出磁吸行動電源與智慧音頻眼鏡等多款物聯網新品。小米藉由跨裝置的智慧生活串聯，強化產品間的互聯效果，進一步擴大在台灣消費電子市場的生態系版圖。