鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-21 15:05

研調機構 Counterpoint Research 最新的《中國智慧型手機每週銷售追蹤》報告顯示，Apple (AAPL-US) 旗下的 iPhone 17 系列與小米 (1810-HK) 的 Xiaomi 17 系列，在中國市場上市首月均展現強勁銷售動能 。這兩大品牌整體銷量年增幅都超過 20%，成為同期市場成長的關鍵推手 。

研調：iPhone 17、小米 17 齊發力 中國銷量首月年增皆逾20%。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 指出，在 iPhone 17 與 Xiaomi 17 系列的強勁帶動下，Apple 整體銷量年增達 22%，而小米也繳出年增 21% 的亮眼成績 。由於兩大品牌新機上市時間皆早於去年 10 月中秋節，相較往年更有效帶動了整體銷售動能 。

對 Apple 而言，最新一代 iPhone 仍是中國市場的核心銷售來源 。iPhone 17 系列機型銷量佔整體 iPhone 銷量近八成，達 78% 。

Counterpoint Research 資深分析師 Ivan Lam 分析，疫情期間購買 iPhone 的用戶目前正進入換機週期，帶動明顯的升級需求 。他觀察到，截至目前 iPhone 17 在購物季後沒有明顯的銷售降溫，主因是新機的高價值感成功契合了用戶期待 。

此外，Apple 在第四季延續了強勢表現，中秋節後的市場動能依然穩健 。iPhone 17 基本款與 Pro 系列的穩定需求是關鍵驅動力 。