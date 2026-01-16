鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-16 12:13

台股今 (16) 日衝上 31300 點之上，再度改寫歷史新高，而台股今天 30 檔千金股齊聚，並有 6 檔準千金備戰中，其中，包括華城 (1519-TW)、雙鴻 (3324-TW) 以及勤誠 (8210-TW) 皆有望晉身千金股行列。

另外，有 6 檔股價在 900 元之上，包含致茂 (2360-TW)、雙鴻、華城、勤誠、昇達科 (3491-TW) 及新應材 (4749-TW)，取得準千金股資格。

華城於 2024 年 7 月股價衝上 1030 元，創下歷史新天價，而今天盤中最高衝上 992 元，漲逾半根停板，千金股近在咫尺。

另外，今天台美對等關稅稅率從現行 20%，調降至 15%，華城銷美比重較高，去年前 11 月外銷占比就超過 55%，因此關稅稅率調降，對華城而言是一大利多。除關稅負擔降低，華城也持續受惠因 AI 發展所帶動的電網與電力基礎建設需求，去年全年營收達 244.23 億元，年增 20.89%，創歷史新高。