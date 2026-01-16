〈關稅拍板〉四大重點一次看！勤業、安永：美國半導體戰略藍圖底定牽動供應鏈調整

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-16 12:35

台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體現美國半導體戰略藍圖底定，台灣取得目前全球最優之 232 豁免待遇，將享有最具競爭力的進口成本，但也提醒產業界需密切關注後續 232 條款調查範圍擴大之變數。

四大目標重點及影響一次看！勤業、安永：美國半導體戰略藍圖底定 將牽動供應鏈調整。（圖: shutterstock)

台美貿易協議四大目標重點如下：

一、 對等關稅減半：工具機等傳統產業受惠

稅率調降： 關稅由 4 月的 32% 調降至 15%，且採「不疊加原 MFN（最惠國待遇）稅率」計算。

同等待遇： 台灣取得與日、韓、歐盟齊平的「最優惠盟國待遇」，拉齊競爭立足點。

預期影響： 有效減緩 80% 對我國 GDP 成長與就業的負面衝擊，特別是工具機、手工具等傳產競爭力將大幅提升。

二、 全球首例：爭取到半導體 232 條款優惠

半導體領先保障： 台灣成為全球第一個爭取到半導體及其衍生品關稅最優惠待遇的國家。

配額免稅： 赴美投資業者享有一定配額免稅，配額外亦享有最優惠稅率；針對汽車零組件、木材、航空零組件等 232 條款品項，亦同步取得優惠。

未來避險： 針對美方未來可能新增的 232 調查品項，已建立持續諮商機制，降低市場布局的不確定性。

三、 啟動「台灣模式」：深化供應鏈布局

資本承諾： 雙方同意以兩類資本投資美國。

企業自主投資： 包含半導體、AI、能源等產業，規模約 2,500 億美元。

政府信用保證： 由政府提供上限 2,500 億美元的融資額度，支持有需求的業者投資，並非政府直接出資。

美方支援： 美方承諾協助台企取得土地、水電、稅務優惠及簽證計畫等關鍵資源。

四、 雙向投資機制：確立 AI 戰略夥伴關係

五大信賴產業： 美方承諾擴大投資台灣半導體、AI、國防、安控及生醫等產業。

金融合作： 美國進出口銀行等官方金融機構將支持美國私部門對台關鍵產業的投資，達成共榮發展。

勤業眾信（Deloitte）間接稅負責人洪于婷資深會計師指出，此次台美貿易協議框架的發布，象徵美國半導體戰略藍圖與戰略夥伴已正式就位。不同於美國與瑞士簽署的協議（瑞士需於 2028 年底完成 2,000 億美元投資，且 2026 年需有 670 億美元到位），台美協議並未列示年度分配、階段性目標或完成期限，這賦予雙方在建構產業園區時更多的調整空間。

洪于婷分析，這是一個「新型態的貿易協議框架」。相較於美日協議中 5,500 億美元投資由美方挑選項目的做法，台美協議明確建構在美興建產業園區，並針對半導體、AI 及國防科技展開技術合作。台灣承諾企業直接投資（FDI）至少 2,500 億美元，政府則提供 2,500 億美元信保，旨在推動美國在美製造，強化經濟韌性與科技領導地位。

在關稅優惠細節上，台美協議提供了目前已知貿易協議中最優的 232 半導體關稅待遇。依據協議，豁免機制將與投資進度連動：

核准建設期間：台灣企業在美興建新產能時，可進口最高達其規劃產能 2.5 倍的產品，享有免徵 232 關稅優惠。 完成投產階段：已完成新增晶片生產專案者，仍可在豁免關稅情況下，進口最高達其新增產能 1.5 倍的半導體產品。

洪于婷提醒，儘管關稅壓力降低，但協議未明確界定「產能」計算方式，預期將由美國主管機關依個案判定，仍存在不確定性。此外，美國關稅政策多變，不排除未來擴大課稅範圍，供應鏈企業需密切關注產業園區進展及上下游整合趨勢。

安永（EY）聯合會計師事務所執業會計師吳雅君則觀察到，此次談判成果不僅強化了半導體與傳統製造業的國際競爭力，更鞏固了台灣在全球關鍵科技供應鏈的核心地位。由於台灣目前是唯一確認獲得美國「最惠半導體關稅待遇」的國家，這將使台灣企業在美進行先進製程與封測布局時，享有全球最具競爭力的進口成本條件。