鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至1.06元，其中最高估值2.44元，最低估值-0.65元，預估目標價為250元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.44(2.44)55.7344.34
最低值-0.65(-0.65)2.132.62
平均值1.19(1.09)21.0222.95
中位數1.06(0.9)16.5420.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值68,353,000316,712,700275,904,540
最低值54,051,05062,348,95065,284,160
平均值63,723,040155,083,130161,447,400
中位數65,296,390148,593,820144,222,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-1.64-2.44.727.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,131,66729,892,30656,952,27585,604,158

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


