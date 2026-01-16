鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至82.5元，預估目標價為2020元

search icon



根據FactSet最新調查，共45位分析師，對台積電(2330-TW)做出2026年EPS預估：中位數由80.14元上修至82.5元，其中最高估值96.97元，最低估值72.73元，預估目標價為2020元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值96.97(96.97)120.21123.1137
最低值72.73(72.73)81.9104.69121.53
平均值83.22(80.7)101.9115.63129.27
中位數82.5(80.14)101.72118.87129.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值5,210,970,7706,590,186,7306,997,726,1206,755,884,310
最低值4,365,760,7205,046,575,2805,874,595,5006,755,884,310
平均值4,818,657,8905,900,433,4106,599,087,6106,755,884,310
中位數4,843,646,6505,943,988,0006,762,014,4106,755,884,310

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS45.2532.3439.223.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,894,307,6992,161,735,8412,263,891,2921,587,415,037

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


