鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至82.5元，預估目標價為2020元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對台積電(2330-TW)做出2026年EPS預估：中位數由80.14元上修至82.5元，其中最高估值96.97元，最低估值72.73元，預估目標價為2020元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|96.97(96.97)
|120.21
|123.1
|137
|最低值
|72.73(72.73)
|81.9
|104.69
|121.53
|平均值
|83.22(80.7)
|101.9
|115.63
|129.27
|中位數
|82.5(80.14)
|101.72
|118.87
|129.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5,210,970,770
|6,590,186,730
|6,997,726,120
|6,755,884,310
|最低值
|4,365,760,720
|5,046,575,280
|5,874,595,500
|6,755,884,310
|平均值
|4,818,657,890
|5,900,433,410
|6,599,087,610
|6,755,884,310
|中位數
|4,843,646,650
|5,943,988,000
|6,762,014,410
|6,755,884,310
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|45.25
|32.34
|39.2
|23.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,894,307,699
|2,161,735,841
|2,263,891,292
|1,587,415,037
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
