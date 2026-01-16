search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調升至170元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智原(3035-TW)提出目標價估值：中位數由165元上修至170元，調升幅度3.03%。其中最高估值222元，最低估值106元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予智原(3035-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀2位。

智原(3035-TW)今(16日)收盤價為166.5元。近5日股價下跌1.47%，相關半導體業近5日上漲0.77%，集中市場加權指數上漲1.48%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數31456.29+2.10%
智原166.5-0.89%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
智原

83.33%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty