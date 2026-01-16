鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調升至170元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智原(3035-TW)提出目標價估值：中位數由165元上修至170元，調升幅度3.03%。其中最高估值222元，最低估值106元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予智原(3035-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀2位。
智原(3035-TW)今(16日)收盤價為166.5元。近5日股價下跌1.47%，相關半導體業近5日上漲0.77%，集中市場加權指數上漲1.48%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
